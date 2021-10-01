ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

З'явилося відео затримання Саакашвілі

Новость на русском →
П'ятниця 01 жовтня 2021 19:58
З'явилося відео затримання Саакашвілі Фото: колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні в Тбілісі затримали екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Грузинські ЗМІ публікують кадри затримання колишнього глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На відео видно, як у супроводі двох правоохоронців йде Михайло Саакашвілі. На його руках надіті наручники.

При цьому сам Саакашвілі знаходиться в гарному настрої.

Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.

Пізніше в офісі Саакашвілі назвали його затримання провокацією.

Після Саакашвілі опублікував відео, в якому повідомив, що він знаходиться в Тбілісі і, швидше за все, його затримають. Він також закликав людей йти на вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі Грузія
NEWS
У Грузії заявили, що затримали Саакашвілі
У Грузії заявили, що затримали Саакашвілі
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо