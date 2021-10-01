З'явилося відео затримання Саакашвілі

При цьому сам Саакашвілі знаходиться в гарному настрої.

На відео видно, як у супроводі двох правоохоронців йде Михайло Саакашвілі. На його руках надіті наручники.

Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.

Пізніше в офісі Саакашвілі назвали його затримання провокацією.

Після Саакашвілі опублікував відео, в якому повідомив, що він знаходиться в Тбілісі і, швидше за все, його затримають. Він також закликав людей йти на вибори.