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Появилось видео пожара внутри собора Нотр-Дам де Пари

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 01:12
Появилось видео пожара внутри собора Нотр-Дам де Пари
Фото: место происшествия (DominguezArjona / Twitter)

Пострадал пожарный

Появилось видео пожара внутри собора Нотр-Дам де Пари, в результате которого пострадал один пожарный. Об этом сообщает ​Line Press.

Сообщается, что в результате пожара обрушились крыша и шпиль здания. Также горит одна из башен собора.

Отметим, французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Также отмечается, что удалось снизить интенсивность огня.

РБК-Украина писало, что парижская прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари. 

В МВД Франции сообщили, что сильный пожар, охвативший в понедельник собор Парижской Богоматери, не привел к гибели или ранению людей. Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Также было принято решение эвакуировать людей из острова Сите.

В связи с пожаром в ЮНЕСКО заявили, что будут следить за ситуацией и пытаться помочь сохранить и восстановить Нотр-Дам. Французский премьер Эдуар Филипп заявил, что пожарные стремятся спасти как можно большую часть Собора Парижской Богоматери.

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