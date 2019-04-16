ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилося відео пожежі всередині собору Нотр-Дам де Парі

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 01:12
З'явилося відео пожежі всередині собору Нотр-Дам де Парі
Фото: місце події (DominguezArjona / Twitter)

Постраждав пожежний

З'явилося відео пожежі всередині собору Нотр-Дам де Парі, в результаті якої постраждав один пожежний. Про це повідомляє Line Press.

Повідомляється, що в результаті пожежі обвалилися дах і шпиль будівлі. Також горить одна з веж собору.

Зазначимо, французьким пожежникам вдалося зберегти основну конструкцію собору Паризької Богоматері після пожежі. Також наголошується, що вдалося знизити інтенсивність вогню.

РБК-Україна писало, що паризька прокуратура почала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дам де Парі.

В МВС Франції повідомили, що сильна пожежа, що охопила в понеділок собор Паризької Богоматері, не призвела до загибелі або поранення людей. Займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Також було прийнято рішення евакуювати людей з острова Сіте.

У зв'язку з пожежею в ЮНЕСКО заявили, що будуть стежити за ситуацією і намагатися допомогти зберегти і відновити Нотр-Дам. Французький прем'єр Едуард Філіп заявив, що пожежники прагнуть врятувати якомога більшу частину Собору Паризької Богоматері.

У Парижі горить Нотр-Дам де Парі (онлайн) Французькі рятувальники не можуть зупинити пожежу в Нотр-Дам де Парі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України пожежаПариж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся