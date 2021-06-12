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Появилось видео, как грузовик снес электороопору в Киеве

Автор: РБК-Украина

Опубликовано видео того, как в Киеве на левобережной части грузовик снес электороопору. В результате инцидента оборвало провода.

Видео в Facebook опубликовала патрульная полиция Киева.

Сообщается, что авария произошла на улице Пуховской во время буксировки автомобиля ГАЗ, который был на жестком сцеплении.

"Последний оторвался и въехал в опору линии электропередач и существенно ее повредил. В результате ДТП произошел обрыв проводов под напряжением. Продолжается перекрытие улицы в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

РБК-Украина также писало, что бытовые и социально важные инфраструктурные объекты левобережной части остаются со светом. Восстановительные работы продлятся в течение двух дней, и при этом возможны отключения света.

Напомним, сегодня в Ирпене под Киевом произошло тройное ДТП с участием маршрутки. В аварии пострадали пять человек.

А на Южном мосту в столице столкнулись сразу шесть машин. Из-за аварии было затруднено движение по мосту в направлении правого берега.

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