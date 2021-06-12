В Ирпене произошло ДТП с маршруткой, пострадали пять человек

В Ирпене Киевской области утром 12 июня произошло дорожно-транпортное происшествие (ДТП) с участием маршрутки. В аварии пострадали пять человек.

Так, в аварию попали маршрутка и два легковых автомобиля. ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке улиц Садовая и Украинская.

На месте работает полиция. Они зафиксировали повреждения Citroen, Hundai и маршрутного автобуса.

"По предварительным данным, в результате ДТП пять человек получили травмы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали медики, следователи и инспекторы, обеспечивавшие безопасность дорожного движения для других участников.