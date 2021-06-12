В Ирпене произошло ДТП с маршруткой, пострадали пять человек
В Ирпене Киевской области утром 12 июня произошло дорожно-транпортное происшествие (ДТП) с участием маршрутки. В аварии пострадали пять человек.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Так, в аварию попали маршрутка и два легковых автомобиля. ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке улиц Садовая и Украинская.
На месте работает полиция. Они зафиксировали повреждения Citroen, Hundai и маршрутного автобуса.
"По предварительным данным, в результате ДТП пять человек получили травмы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали медики, следователи и инспекторы, обеспечивавшие безопасность дорожного движения для других участников.
Напомним, в апреле в Киеве на улице Вишняковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Водитель маршрутки сбил насмерть женщину, которая стояла возле пешеходного перехода.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с двумя пассажирскими автобусами, которые столкнулись практически "лоб в лоб". Из-за этого было затруднено движение на проспекте Науки.