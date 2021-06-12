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На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть автомобилей. Движение затруднено

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Суббота 12 июня 2021 09:53
На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть автомобилей. Движение затруднено Фото: в Киеве из-за ДТП затруднено движение на Южном мосту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве произошла авария на Южном мосту. Там столкнулись сразу шесть машин.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Из-за аварии затруднено движение по мосту в направлении правого берега города.

"На Южном мосту ДТП с участием шести автомобилей. Движение затруднено на проспекте Николая Бажана в направлении правого берега", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Киеве из-за утечки автомобильного газа перекрыли Южный мост.

РБК-Украина писало, что завтра в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту. Там проведут ремонт.

Ранее сообщалось, что в Киеве 11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17-ый ежегодный национальный фестиваль " Французская весна в Украине". В связи с этим движение по некоторым улицам в центре столицы будет ограничено.

В Киеве 11 и 12 июня с 18:30 ориентировочно до 23:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать по измененному маршруту.

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