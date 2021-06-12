ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве грузовик сбил опору ЛЭП. В течение двух дней могут отключать свет

Новина українською →
Суббота 12 июня 2021 12:05
В Киеве грузовик сбил опору ЛЭП. В течение двух дней могут отключать свет Фото: в Киеве упала рпора ЛЭП (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: РБК-Украина

В Киеве грузовик сбил высоковольтную металлическую опору линии электропередач (ЛЭП). Она отвечала за электропитание на Левом берегу города.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети.

"В 9 утра сегодня произошло аварийное отключение данной линии. Причина - сбитая грузовой машиной третьих лиц высоковольтная металлическая опора. Наши специалисты сейчас занимаются оперативными переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийной", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что бытовые и социально важные инфраструктурные объекты Левого берега остаются со светом.

"Восстановительные работы продлятся в течение двух дней. В случае необходимости отключения клиентов для выполнения работ мы будем информировать дополнительно", - отмечают в ДТЭК.

В то же время, в КГГА сообщили, что из-за падения опоры перекрыто движение на улице Пуховской.

"На месте работают полицейские и ремонтные бригады. Учтите перекрытие движения во время выбора маршрута поездки", - предупреждают городские власти.

Напомним, сегодня утром в Киеве произошла авария на Южном мосту. Там столкнулись сразу шесть машин. Движение транспорта ограничено.

РБК-Украина писало, что вчера в Киеве из-за утечки автомобильного газа перекрыли Южный мост.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев авария электричество
NEWS
В Украине заработали более 50 центров вакцинации
В Украине заработали более 50 центров вакцинации
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами