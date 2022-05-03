Появились подробности будущего выступления Джонсона перед Верховной Радой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступит с виртуальным обращением к депутатам Верховной рады Украины. При этом стало известно, о чем будет говорить глава британского правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В своем выступлении Джонсон проведет параллель между украинским парламентом и британским парламентом во время Второй мировой войны.
Поскольку Россия пытается сосредоточить свое внимание на южных и восточных регионах Украины после неудачной попытки взять Киев, Джонсон попытается поднять боевой дух украинцев.
"Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент - как и ваш - продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ проявлял такое единство и решимость, что мы помним время величайшей опасности, как наш звездный час", - заявит премьер-министр.
Он также отметит, что это звездный час Украины, эпическая глава в национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения.
"Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным", - скажет Джонсон.
Ожидается, что премьер-министр также объявит во вторник о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере 300 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но планов пока нет.
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