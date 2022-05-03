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Появились подробности будущего выступления Джонсона перед Верховной Радой

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступит с виртуальным обращением к депутатам Верховной рады Украины. При этом стало известно, о чем будет говорить глава британского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем выступлении Джонсон проведет параллель между украинским парламентом и британским парламентом во время Второй мировой войны.

Поскольку Россия пытается сосредоточить свое внимание на южных и восточных регионах Украины после неудачной попытки взять Киев, Джонсон попытается поднять боевой дух украинцев.

"Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент - как и ваш - продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ проявлял такое единство и решимость, что мы помним время величайшей опасности, как наш звездный час", - заявит премьер-министр.

Он также отметит, что это звездный час Украины, эпическая глава в национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения.

"Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным", - скажет Джонсон.

Ожидается, что премьер-министр также объявит во вторник о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере 300 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но планов пока нет.

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Борис ДжонсонВерховная рада