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Байден хочет посетить Украину, но планов пока нет, - Белый дом

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Понедельник 02 мая 2022 22:49
Байден хочет посетить Украину, но планов пока нет, - Белый дом Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину. Однако, до сих пор нет конкретных планов по визиту президента в Украину, несмотря на неожиданный визит спикера США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

Отмечается, что госпожа Пелоси является высшим чиновником США, который посетил Украину с начала войны.

Отвечая на вопрос, может ли президент быть следующим, представитель Белого дома Джен Псаки ответила, что он "хотел бы посетить Украину", но "планов нет".

Лидеры нескольких стран, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, совершили поездки в Киев во время войны.

Но посещения не лишены рисков. Как известно, на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находился в столице и российские войска нанесли ракетные удары.

Ранее мы сообщали, что Байден назвал безответственными заявления РФ о ядерном оружии.

Также мы писали, что Байден хочет увеличить помощь Украине еще на 33 млрд долларов.

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