Байден хочет посетить Украину, но планов пока нет, - Белый дом

Президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину. Однако, до сих пор нет конкретных планов по визиту президента в Украину, несмотря на неожиданный визит спикера США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

Отмечается, что госпожа Пелоси является высшим чиновником США, который посетил Украину с начала войны.

Отвечая на вопрос, может ли президент быть следующим, представитель Белого дома Джен Псаки ответила, что он "хотел бы посетить Украину", но "планов нет".

Лидеры нескольких стран, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, совершили поездки в Киев во время войны.

Но посещения не лишены рисков. Как известно, на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находился в столице и российские войска нанесли ракетные удары.