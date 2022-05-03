З'явилися подробиці майбутнього виступу Джонсона перед Верховною Радою

У своєму виступі Джонсон проведе паралель між українським парламентом і британським парламентом під час Другої світової війни.

Оскільки Росія намагається зосередити свою увагу на південних і східних регіонах України після невдалої спроби взяти Київ, Джонсон спробує підняти бойовий дух українців.

"Коли моя країна зіткнулася із загрозою вторгнення під час Другої світової війни, наш парламент - як і ваш - продовжував збиратися протягом усього конфлікту, а британський народ виявляв таку єдність і рішучість, що ми пам'ятаємо час найбільшої небезпеки, як наш зоряний час", - заявить прем'єр-міністр.

Він також зазначить, що це зоряна година України, епічна глава в національній історії, яку пам'ятатимуть і розповідатимуть майбутні покоління.

"Ваші діти і онуки скажуть, що українці навчили світ тому, що груба сила агресора нічого не означає Проти моральної сили народу, який вирішив бути вільним", - скаже Джонсон.