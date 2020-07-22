Появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников

В Луцке на месте, где 21 июля Максим Кривош удерживал в заложниках пассажиров автобуса "Берестечко - Краснилов", начали работу криминалисты. Они будут работать всю ночь.

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты. С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найденные все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела", - написал он.

По его словам, предвилится большая работа по восстановлению всей картины событий.

Фото: криминалисты на месте теракта в Луцке будут работать всю ночь (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, 21 июля около 10 утра в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Их он взял в заложники.

Террорист требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя "террористами в законе".

Одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео, но удалил его сразу после штурма автобуса.

Около 21:40 мужчина начал выпускать заложников, после чего его задержали.

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский раскрыл подробности переговоров с луцким террористом