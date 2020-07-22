З'явилися фото салону автобуса, в якому терорист утримував заручників

У Луцьку на місці, де 21 липня Максим Кривош утримував у заручниках пасажирів автобуса "Берестечко - Краснилів", почали роботу криміналісти. Вони будуть працювати всю ніч.

Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Україна готується відходити до сну, а на місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські-криміналісти. З кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців, знайдені всі волоски, порошинки і сліди ДНК для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнестрілів", - написав він.

За його словами, предвилится велика робота по відновленню всієї картини подій.

Фото: криміналісти на місці теракту в Луцьку працюватимуть всю ніч (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, 21 липня близько 10 ранку у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами. Їх він взяв в заручники.

Терорист вимагав від українських топ-чиновників публічно оголосити себе "терористами в законі".

Одна з вимог Кривоша виконав президент Володимир Зеленський, який записав і опублікував у себе в Facebook відповідне відео, але видалив його відразу після штурму автобуса.

Близько 21:40 чоловік почав випускати заручників, після чого його затримали.

СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.

Також РБК-Україна писало, що Зєленський розкрив подробиці переговорів з луцьким терористом