Появились фото и видео с места ракетного обстрела в Одессе
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате 5 человек погибли. Также в сети опубликовали фото с места происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Одесса. Официально".
В результате ракетного удара оккупантами повреждены два жилых дома и военный объект. Также известно о 5 погибших и 18 раненых.
Оккупанты обстреляли Одессу (t.me/odesacityofficial)
Ранее мы сообщали о ракетный обстрел по Одессе. В результате ракетного удара произошел пожар в одном из жилых комплексов.
Также впоследствии стало известно, что в результате удара по Одессе погибли 5 человек.
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