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З'явилися фото і відео з місця ракетного обстрілу в Одесі

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Одеса, Субота 23 квітня 2022 18:30
З'явилися фото і відео з місця ракетного обстрілу в Одесі Окупанти обстріляли Одесу (t.me/odesacityofficial)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього 5 людей загинули. Також у мережі опублікували фото з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

Внаслідок ракетного удару окупантами пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Також наразі відомо про 5 загиблих та 18 поранених.

З'явилися фото і відео з місця ракетного обстрілу в ОдесіЗ'явилися фото і відео з місця ракетного обстрілу в ОдесіЗ'явилися фото і відео з місця ракетного обстрілу в ОдесіЗ'явилися фото і відео з місця ракетного обстрілу в ОдесіЗ'явилися фото і відео з місця ракетного обстрілу в ОдесіЗ'явилися фото і відео з місця ракетного обстрілу в ОдесіОкупанти обстріляли Одесу (t.me/odesacityofficial)

Раніше ми повідомляли про ракетний обстріл по Одесі. Внаслідок ракетного удару сталася пожежа в одному із житлових комплексів.

Також згодом стало відомо, що в результаті удару по Одесі загинули 5 людей.

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