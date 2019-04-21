Появились данные экзит-пола ТСН

Фото: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Обнародованы предварительные данные на 18:00

Данные экзит-пола ТСН свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов 2019 в Украине побеждает Владимир Зеленский. Результаты были обнародованы в эфире телеканала 1+1, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По данным экзит-пола на 18:00, Зеленского поддержали 72,7% избирателей, Порошенко - 27,3%.

tsn.ua

Опрос провели исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опрошено около 17 тысяч респондентов на выходе из 600 избирательных участков методом личного интервью. Погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Напомним, по данным Национального экзит-пола на 18:00, лидирует Владимир Зеленский (73,2%), за Петра Порошенко - 25,3%.

По официальным данным Центральной избирательной комиссии в первом туре президентских выборов 31 марта больше всех голосов набрали Владимир Зеленский - 30,14% и Петр Порошенко - 15,95%. Центральная избирательная комиссия назначила второй тур на 21 апреля 2019 года.

Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля, во втором туре за Владимира Зеленского планировали проголосовать 48,4% респондентов, за Порошенко - 17,0% опрошенных.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 12-16 апреля, за Владимира Зеленского планировали отдать голоса 51,8% респондентов, за Петра Порошенко - 19% граждан.