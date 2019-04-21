З'явилися дані екзит-полу ТСН

Фото: Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко (колаж РБК-Україна)

Оприлюднені попередні дані на 18:00

Дані екзит-полу ТСН свідчать, що у другому турі президентських виборів 2019 в Україні перемагає Володимир Зеленський. Результати були оприлюднені в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За даними екзит-полу на 18:00, Зеленського підтримали 72,7% виборців, Порошенка - 27,3%.

Опитування провели дослідні компанії TNS Kantar Info Sapiens на замовлення каналу 1+1. Опитано близько 17 тисяч респондентів на виході з 600 виборчих дільниць методом особистого інтерв'ю. Похибка вибірки становить не більше 0,7%.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу на 18:00, лідирує Володимир Зеленський (73,2%), за Петра Порошенко - 25,3%.

За офіційними даними Центральної виборчої комісії, в першому турі президентських виборів 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський - 30,14% і Петро Порошенко - 15,95%. Центральна виборча комісія призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.

Вдзначимо, за даними опитування КМІС, проведеного з 9 по 14 квітня, у другому турі за Володимира Зеленського планували проголосувати 48,4% респондентів, за Порошенка - 17,0% опитаних.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 12-16 квітня, за Володимира Зеленського планували віддати голоси 51,8% респондентів, за Петра Порошенка - 19% громадян.