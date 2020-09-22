Повышенные зарплаты медики начнут получать уже в конце сентября, - Минздрав

Медицинские работники начнут получать повышенные зарплаты уже в конце текущего месяца. На повышение заработных плат было выделено 6 млрд гривен до конца года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, передает Офис президента.
По его словам, сейчас Национальная служба здоровья подписывает договора с 1600 больницами, с третью заведений соглашения уже заключены.
"Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами", - заявил Зеленский.
Напомним, 7 сентября Кабинет министров утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.
Отметим, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.
В частности, в сентябре-декабре 2020 года будут совершены доплаты:
Добавим, что в апреле зарплата в сфере "Здравоохранение и предоставления социальной помощи" составляла 7035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.