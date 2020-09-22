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Повышенные зарплаты медики начнут получать уже в конце сентября, - Минздрав

Киев, Вторник 22 сентября 2020 18:50
Повышенные зарплаты медики начнут получать уже в конце сентября, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Медицинские работники начнут получать повышенные зарплаты уже в конце текущего месяца. На повышение заработных плат было выделено 6 млрд гривен до конца года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, передает Офис президента.

По его словам, сейчас Национальная служба здоровья подписывает договора с 1600 больницами, с третью заведений соглашения уже заключены.

"Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами", - заявил Зеленский.

Напомним, 7 сентября Кабинет министров утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

Отметим, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

В частности, в сентябре-декабре 2020 года будут совершены доплаты:

  • врачам - 3561 гривну в месяц;
  • специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием - 2361 гривна;
  • младшему медперсоналу - 1181 гривна.

Добавим, что в апреле зарплата в сфере "Здравоохранение и предоставления социальной помощи" составляла 7035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийМинистерство здравоохранения УкраинызарплатамедикиМаксим Степанов
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