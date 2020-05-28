Названы отрасли с самыми высокими зарплатами во время кризиса

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самую большую зарплату платят в финансовой сфере

В апреле 2020 года самая высокая заработная плата штатных работников была зафиксирована в сфере "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 20 256 гривен, что составляет 194,2% среднего уровня по экономике.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, на втором месте - "Информация и телекоммуникации", где средняя заплата составляет 18 317 гривен (175,6% от средней).

Также относительная высокая средняя зарплата в сфере "Государственное управление и оборона" - 15 041 гривен или 144,2% от средней.

Самая низкая зарплата в сфере "Временное размещения и организация питания" - 3 500 гривен, или 33,6% от средней.

Также низкие зарплаты в сферах "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7 035 гривен, или 67,4% от средней и "Образование" - 8 310 гривен или 79,7% от средней.

Стоит отметить, что во многих отраслях достаточно высокий уровень теневых зарплат, который не фиксируется Госстатом. Особенно это касается сельского хозяйства и строительства.

Напомним, средняя номинальная заработная плата в Украине в апреле 2020 года составила 10 430 грн, что на 8,9% меньше по сравнению мартом.

Отметим, по прогнозу правительства, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).

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Автор: Александр Белоус