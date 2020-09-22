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Підвищені зарплати медики почнуть отримувати вже в кінці вересня, - МОЗ

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 18:50
Підвищені зарплати медики почнуть отримувати вже в кінці вересня, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Медичні працівники почнуть отримувати підвищені зарплати вже в кінці поточного місяця. На підвищення заробітних плат було виділено 6 млрд гривень до кінця року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським, передає Офіс президента.

За його словами, зараз Національна служба здоров'я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладені.

"Ми обіцяли медикам фінансові поліпшення. Ми несемо за це відповідальність. Я очікую, що уряд буде виконувати свої обіцянки перед українцями", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 7 вересня Кабінет міністрів затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам.

Відзначимо, в липні уряд виділив кошти на підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня.

Зокрема, у вересні-грудні 2020 року будуть здійснені доплати:

  • лікарям - 3561 гривню на місяць;
  • фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою - 2361 гривня;
  • молодшому медперсоналу - 1181 гривня.

Додамо, що в квітні зарплата в галузі "охорона Здоров'я та надання соціальної допомоги" становила 7035 гривень, або 67,4% від середньої по економіці.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийМінстерство охорони здоров'я УкраїнизарплатамедикиМаксим Степанов
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