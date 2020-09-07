ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин определил механизм доплат медикам

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 09:52
Кабмин определил механизм доплат медикам
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам. Медики смогут получить выплаты уже до конца сентября.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что на повышение зарплат медработникам правительство выделит 5,9 миллиардов гривен.

"Надо было принять решение, которым наши врачи будут получать эти доплаты. Сегодня на заседании Кабинета министров такое решение было принято. Сразу после публикации наши больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября начать получать эти средства", - сказал Степанов.

Напомним, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

В частности, в сентябре-декабре 2020 года будут совершены доплаты:

  • врачам - 3561 гривну в месяц;
  • специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием - 2361 гривна;
  • младшему медперсоналу - 1181 гривна.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2020 года зарплата в сфере "Здравоохранение и предоставления социальной помощи" составляла 7035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество зарплатамедики
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь