Повышение пенсий чернобыльцам: в Раде создали группу для доработки закона

В Верховной раде создали рабочую группу для доработки закона о повышении пенсий чернобыльцам. Речь идет о законопроекте №4555.
Рабочую группу создали на базе комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
"Народные депутаты приняли решение создать рабочую группу по доработке ко второму чтению проекта закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (№4555)", - сказано в сообщении.
Главой группы выбрали нардепа Олега Арсенюка.
Согласно этому проекту, пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн. Такое повышение будет касаться 39481 пенсионера.
Напомним, пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции хотят увеличить. Рада в конце апреля приняла за основу соответствующий законопроект №4555.
Как писало РБК-Украина, в начале апреля Конституционный суд признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. Это первое решение суда с начала конституционного кризиса.
В июле 2018 КСУ принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам.