Підвищення пенсій чорнобильцям: у Раді створили групу для доопрацювання закону

Робочу групу утворили на базі комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Народні депутати ухвалили рішення утворити робочу групи з доопрацювання до другого читання проекту закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (№4555)", - сказано у повідомленні.

Главою групи обрали нардепа Олега Арсенюка.

Відповідно до цього проекту, пенсії ліквідаторам 1 групи інвалідності, які сьогодні в середньому отримують 12270 грн, будуть підвищені до 16080 грн. Пенсіонерам з числа учасників ліквідаторів другої групи інвалідності - з 10967 до 12987 грн, для третьої - з 8129 до 8917 грн. Таке підвищення буде стосуватися 39481 пенсіонера.