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Підвищення пенсій чорнобильцям: у Раді створили групу для доопрацювання закону

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання закону про підвищення пенсій чорнобильцям. Йдеться про законопроект №4555.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Робочу групу утворили на базі комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Народні депутати ухвалили рішення утворити робочу групи з доопрацювання до другого читання проекту закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (№4555)", - сказано у повідомленні.

Главою групи обрали нардепа Олега Арсенюка.

Відповідно до цього проекту, пенсії ліквідаторам 1 групи інвалідності, які сьогодні в середньому отримують 12270 грн, будуть підвищені до 16080 грн. Пенсіонерам з числа учасників ліквідаторів другої групи інвалідності - з 10967 до 12987 грн, для третьої - з 8129 до 8917 грн. Таке підвищення буде стосуватися 39481 пенсіонера.

Нагадаємо, пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції хочуть збільшити. Рада наприкінці квітня схвалила за основу відповідний законопроект №4555.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Конституційний суд визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців. Це перше рішення суду з початку конституційної кризи.

У липні 2018 року КСУ прийняв рішення, яким визнав неконституційним скасування або обмеження пільг чорнобильцям.

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Новини України пенсіїЧорнобильВерховна Рада