КСУ признал неконституционным ограничение льгот чернобыльцам
Этим решением КСУ отменил действие норм, которые ограничивали выплаты для чернобыльцев
Конституционный суд Украины (КСУ) принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, суд принял соответствующее решение по делу по конституционному представлению 50 депутатов Верховной рады о соответствии Конституции Украины подпунктов 2-7, 12 и 14 пункта 4 раздела I закона "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" от 28 декабря 2014 года.
Нардепы отмечали, что соответствующий закон сузил содержание и объем существующих прав и свобод граждан путем ограничения или отмены предоставленных государством социальных прав в виде льгот, компенсаций.
КСУ подчеркивает, что льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения ущерба указанной категории граждан, а поэтому отмена или ограничение этих льгот, компенсаций и гарантий без равноценной их замены может свидетельствовать об отступлении страны от ее конституционного долга.
"Уровень социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, должен быть таким, чтобы обеспечивать им достойную жизнь, и не должен зависеть от имущественного положения их семей", - говорится в решении.
КСУ считает, что ограничение льгот чернобильцам привело к снижению уровня их социального обеспечения и фактически является отказом государства от своих обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины.
Так, закон №76 в части отмены или ограничения льгот, компенсаций и гарантий, установленных законом №796, по социальной защите лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, противоречит положению части второй статьи 3 Конституции Украины, согласно которому государство отвечает перед человеком за свою деятельность.
Подчеркивается, что решением КСУ отменяется действие норм, которые ограничивали выплаты для льготных категорий, связанных с Чернобыльской катастрофой. Решение КСУ является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.
Напомним, в конце апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на социальные программы для чернобыльцев в этом году предусмотрено 2 млрд гривен. Эта сумма - без учетов расходов из Пенсионного фонда.
17 апреля парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №6656, которым предлагается предусмотреть, что лица, имеющие статус граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, смогут пользоваться льготами, установленными законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".