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КСУ признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 11:55
КСУ признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев Фото: КСУ принял решение по пенсиям чернобыльцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Конституционный суд сегодня признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. Это первое решение суда с начала конституционного кризиса.

Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Конституционный суд (Второй сенат) сегодня принял первое с начала конституционного кризиса решение по конституционной жалобе о неконституционности отдельных положений закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - отметила народный депутат.

Согласно этому документу, с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому закону.

"В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей. Конституционный суд согласился с позицией жалобщиков", - подчеркивается в сообщении.

Конституционная жалоба находилась на рассмотрении суда с сентября 2018 года.

Напомним, в конце 2020 года Кабинет министров предлагал повысить пенсии чернобыльцам.

Как писало РБК-Украина, в июле 2018 года Конституционный суд Украины принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам.

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