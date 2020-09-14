Повышение "минималки" и помощь пенсионерам: представлен проект госбюджета

Министерство финансов представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. Проект документа направлен на рассмотрение правительства.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Среди ключевых приоритетов проекта госбюджета:

повышение минимальной заработной платы;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-19;

вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+);

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры;

поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

состоятельные регионы.

В Минфине добавили, что проект госбюджета будет вынесен на рассмотрение парламента вовремя.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект госбюджета на 2021 год поступит на рассмотрение Рады на этой неделе.

Также премьер назвал курс доллара, заложенный в проект государственного бюджета на 2021 год.

Кроме этого Шмыгаль отметил, что Минфин сбалансировал основу госбюджета на 2021 год.