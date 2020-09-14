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Повышение "минималки" и помощь пенсионерам: представлен проект госбюджета

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство финансов представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. Проект документа направлен на рассмотрение правительства.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Среди ключевых приоритетов проекта госбюджета:

  • повышение минимальной заработной платы;
  • качественное образование;
  • доступная медицина;
  • противодействие пандемии и COVID-19;
  • вакцинация;
  • забота о старости (помощь пенсионерам 75+);
  • надежная оборона и безопасность;
  • большое строительство (дороги);
  • удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
  • развитие культуры;
  • поддержка спорта высоких достижений;
  • масштабная цифровизация экономики;
  • состоятельные регионы.

В Минфине добавили, что проект госбюджета будет вынесен на рассмотрение парламента вовремя.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект госбюджета на 2021 год поступит на рассмотрение Рады на этой неделе.

Также премьер назвал курс доллара, заложенный в проект государственного бюджета на 2021 год.

Кроме этого Шмыгаль отметил, что Минфин сбалансировал основу госбюджета на 2021 год.

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