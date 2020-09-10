ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Проект госбюджета на 2021 год поступит в Раду на следующей неделе, - Шмыгаль

Херсон, Четверг 10 сентября 2020 14:54
Проект госбюджета на 2021 год поступит в Раду на следующей неделе, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Марианна Присяжнюк

Проект государственного бюджета на 2021 год будет подан в Верховную раду уже на следующей неделе. Проект планируется подать 15 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Херсоне, где он находится с рабочим визитом.

Проект госбюджета подаст в парламент Министерство финансов.

"15 сентября, как это предусматривает закон, Минфином будет подан в Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", - сказал Шмыгаль.

Шмигаль отметил, что госбюджет на 2021 год будет принят вовремя.

Напомним, недавно Шмыгаль рассказал, что Минфин сбалансировал основу госбюджета на 2021 год

Кроме того, премьер назвал курс доллара, заложенный в проект государственного бюджета на 2021 год.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Финансы Верховная РадаДенис ШмыгальГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь