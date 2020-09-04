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Минфин сбалансировал основу бюджета-2021, - Шмыгаль

Украина, Пятница 04 сентября 2020 11:29
Минфин сбалансировал основу бюджета-2021, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство финансов Украины сбалансировало основу государственного бюджета на 2021. Проект бюджета будет подан в Верховную раду до 15 сентября.

Об этом сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в ВР.

"Бюджет сейчас в стадии формирования. До 15 сентября, как это и требует закон, он будет внесен на рассмотрение соответственно комитетов и парламента, чтобы мы уже перешли к системной дискуссии. На сегодня Министерство финансов сбалансировало основу бюджета", - отметил премьер.

Первый заместитель министра финансов Денис Улютин добавил, что предварительно на медицину в проекте предусмотрено около 144 миллиардов гривен.

"Министерство финансов завершает обработку закона о госбюджете, в том числе консультации с главными распорядителями. В предельных объемах, которые приводились главными распорядителями на медицину, было около 144 млрд гривен предусмотрено. Я думаю, что по результатам консультаций выйдем на какую-то сбалансированную сумму", - сказал он.

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Новости Украины Финансы Министерство финансов УкраиныДенис ШмыгальГосбюджет
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