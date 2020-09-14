Підвищення "мінімалки" і допомогу пенсіонерам: представлений проект держбюджету

Міністерство фінансів представило основні пріоритети державного бюджету на 2021 рік. Проект документа направлений на розгляд уряду.

Про це повідомили в прес-службі Мінфіну.

Серед ключових пріоритетів проекту держбюджету:

підвищення мінімальної заробітної плати;

якісна освіта;

доступна медицина;

протидія пандемії і COVID-19;

вакцинація;

турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);

надійна оборона і безпека;

велике будівництво (дороги);

зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);

розвиток культури;

підтримка спорту високих досягнень;

масштабна цифровізація економіки;

заможні регіони.

У Мінфіні додали, що проект держбюджету буде винесено на розгляд парламенту вчасно.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проект держбюджету на 2021 рік надійде на розгляд Ради на цьому тижні.

Також прем'єр назвав курс долара, закладений у проект державного бюджету на 2021 рік.

Крім цього Шмигаль зазначив, що Мінфін збалансував основу держбюджету на 2021 рік.