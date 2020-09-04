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Шмыгаль назвал курс доллара, заложенный в бюджете на 2021 год

Киев, Пятница 04 сентября 2020 19:55
Шмыгаль назвал курс доллара, заложенный в бюджете на 2021 год
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В правительстве не видят никаких оснований для резкого изменения курса доллара до конца 2021 года. Ожидается, что курс до конца года будет на уровне 27-28 гривен за доллар.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24".

Премьер также надеется, что в следующем году с курсом доллара также будет все хорошо. Он рассказал, что в бюджете на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.

"Есть уже макропрогноз: там заложен рост ВВП на уровне 4,6-4,7%, порядка -6% дефицит госбюджета, курс валют закладывается на уровне 29 гривен. Он даже оптимистичнее чем тот, который имеем в этом году", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее в Министерстве экономики прогнозировали, что до конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен и останется таким и в следующем году.

Существенных колебаний курса доллара до конца года не ожидают и в Национальном банке Украины, но в случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

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Новости Украины Экономика Денис ШмыгальКурс доллара
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