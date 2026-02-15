Повторює долю Бєлгорода? У Брянську після обстрілу енергетики зникли світло і тепло

Губернатор регіону Олександр Богомаз стверджує, що станом на 19:00 атака на регіон тривала вже 12 годин поспіль. За його словами, до цього моменту сили ППО нібито збили 170 безпілотників.

Уже за годину він повідомив, що в регіоні спостерігаються проблеми з подачею опалення та світла.

"У результаті удару... по об'єктах енергетичної інфраструктури Брянської області в п'яти муніципальних утвореннях і частково в місті Брянську відсутнє тепло та електрика", - написав Богомаз у соцмережах.

Також губернатор додав, що всі аварійні бригади перебувають на місцях і триває підключення резервних потужностей. Крім того, "ведуться роботи з підключення об'єктів тепло- та енергопостачання".

До слова, цього вечора місцеві канали Бєлгорода стверджують, що у них у місті та області знову перебої зі світлом. Росіяни скаржаться, що напруга в мережі сильно впала. Після цього ближче до 21:20 низка пабліків стали також стверджувати, що по Бєлгородській ТЕЦ було завдано чергового ракетного удару.