Повторює долю Бєлгорода? У Брянську після обстрілу енергетики зникли світло і тепло

У неділю, 15 лютого, Брянська область зазнала масованої атаки невідомих дронів. Унаслідок обстрілів обласний центр частково залишився без тепла і світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Губернатор регіону Олександр Богомаз стверджує, що станом на 19:00 атака на регіон тривала вже 12 годин поспіль. За його словами, до цього моменту сили ППО нібито збили 170 безпілотників.
Уже за годину він повідомив, що в регіоні спостерігаються проблеми з подачею опалення та світла.
"У результаті удару... по об'єктах енергетичної інфраструктури Брянської області в п'яти муніципальних утвореннях і частково в місті Брянську відсутнє тепло та електрика", - написав Богомаз у соцмережах.
Також губернатор додав, що всі аварійні бригади перебувають на місцях і триває підключення резервних потужностей. Крім того, "ведуться роботи з підключення об'єктів тепло- та енергопостачання".
До слова, цього вечора місцеві канали Бєлгорода стверджують, що у них у місті та області знову перебої зі світлом. Росіяни скаржаться, що напруга в мережі сильно впала. Після цього ближче до 21:20 низка пабліків стали також стверджувати, що по Бєлгородській ТЕЦ було завдано чергового ракетного удару.
Нагадаємо, що за останній місяць Бєлгород неодноразово піддавався атаці невідомих дронів і ракет. Унаслідок ударів у місті та області регулярно виникали відключення світла, тепла і води.
Наприклад, 8 лютого після обстрілу губернатор регіону В'ячеслав Гладков анонсував, що до обіду жителям Бєлгорода повернуть тепло в будинки. Однак це вже був той випадок, коли швидким відновленням не обійтися.
Лише через кілька годин він повідомив, що сотні сотень будинків будуть без тепла, додавши, що ремонти не дали очікуваних результатів, через що комунальники почали зливати воду.
Ба більше, уже 14 лютого Гладков заявив, що Бєлгород унаслідок ударів по енергетиці залишився без тепла і гарячої води щонайменше до кінця опалювального сезону, тобто - квітня місяця.