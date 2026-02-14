ua en ru
Бєлгород залишився без опалення і гарячої води до кінця опалювального сезону

Субота 14 лютого 2026 17:40
UA EN RU
Бєлгород залишився без опалення і гарячої води до кінця опалювального сезону Фото: йдеться про будинки, які підключені до централізованого теплопостачання (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський Бєлгород унаслідок ударів по енергетиці залишився без опалення і гарячої води щонайменше до кінця опалювального сезону. Тобто - до квітня.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення в Telegram.

Читайте також: У Бєлгороді оголошено масову евакуацію, - росЗМІ

За словами чиновника, висновок став зрозумілим після аналізу тепловиків та енергетиків про останні руйнування, яких зазнали об'єкти енергогосподарства.

"Ми розуміємо, що ті будинки міста Бєлгорода, які підключені до централізованого теплопостачання, до кінця опалювального сезону не зможуть отримувати гарячу воду", - сказав Гладков.

Водночас він додав, що подача води, відведення каналізації, підведення газу, тепла і світла здійснюються за допомогою постійних або резервних джерел енергопостачання.

Резюмуючи Гладков зазначив, що всі аварійні бригади перебувають на місцях, однак пошкодження після обстрілів "дуже велике і дуже серйозне".

Бєлгород відчув життя українців

Нагадаємо, що за останній місяць Бєлгород неодноразово зазнавав різного роду атак.

Наприклад, увечері 5 лютого, внаслідок ракетних ударів у місті та області почалися відключення світла, тепла і води.

Уже 7 лютого ракетної атаки зазнали електропідстанція "Бєлгород" і ТЕЦ "Луч", через що в Бєлгороді та Бєлгородському окрузі зникло світло.

Наступного дня, 8 числа, Гладков анонсував, що до обіду жителям обласного центру повернуть тепло в будинки. Однак уже вдень він повідомив, що сотні будинків без теплопостачання, додавши, що ремонти не дали очікуваних результатів і комунальники почали зливати воду.

