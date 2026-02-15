Повторяет судьбу Белгорода? В Брянске после обстрела энергетики пропали свет и тепло

В воскресенье, 15 февраля, Брянская область подверглась массированной атаке неизвестных дронов. В результате обстрелов областной центр частично остался без тепла и света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Губернатор региона Александр Богомаз утверждает, что по состоянию на 19:00 атака на регион продолжалась уже 12 часов подряд. По его словам, к этому моменту силы ПВО якобы сбили 170 беспилотников.
Уже спустя час он сообщил, что в регионе наблюдаются проблемы с подачей отопления и света.
"В результате удара... по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество", - написал Богомаз в соцсетях.
Также губернатор добавил, что все аварийные бригады находятся на местах и идет подключение резервных мощностей. Кроме того, "ведутся работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения".
К слову, этим вечером местные каналы Белгорода утверждают, что у них в городе и области снова перебои со светом. Россияне жалуются, что напряжение в сети сильно упало. После этого ближе к 21:20 ряд пабликов стали также утверждать, что по Белгородской ТЭЦ был нанесен очередной ракетный удар.
Напомним, что за последний месяц Белгород неоднократно подвергался атаке неизвестных дронов и ракет. В результате ударов в городе и области регулярно возникали отключения света, тепла и воды.
Например, 8 февраля после обстрела губернатор региона Вячеслав Гладков анонсировал, что к обеду жителям Белгорода вернут тепло в дома. Однако это уже был тот случай, когда быстрым восстановлением не обойтись.
Спустя всего несколько часов он сообщил, что сотни сотни домов будут без тепла, добавив, что ремонты не дали ожидаемых результатов, из-за чего коммунальщики начали сливать воду.
Более того, уже 14 февраля Гладков заявил, что Белгород в результате ударов по энергетике остался без тепла и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона, то есть - апреля месяца.