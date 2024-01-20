ua en ru
Сб, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повторна атака на нафтобазу? У Брянській області знову нібито збили дрон

Клинці, Субота 20 січня 2024 08:50
UA EN RU
Повторна атака на нафтобазу? У Брянській області знову нібито збили дрон Фото: у Брянській області знову нібито збили дрон 20 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили, що нібито збили дрон у Брянській області. Це сталося в ніч на 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза у Telegram.

Губернатор регіону традиційно звинуватив Україну у нібито атаці. За його словами, безпілотник збили у Клинцівському районі.

"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - написав російський чиновник.

Додамо, що вчора у Брянській області була атакована Клинцівська нафтобаза, хоча Міноборони РФ відзвітувало про знищення безпілотника.

Що ще відомо про атаку

В ніч на 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Як повідомив співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах, це наслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони.

Також вчора росЗМІ повідомили про атаку дронів на Тамбовський пороховий завод. Він розташований у російському місті Котовськ, там виготовляють порох для зброї та боєприпасів.

Джерела РБК-Україна також підтвердили, що за цією атакою також стоїть ГУР.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що атаки на нафтобазу та завод завдали шкоди окупантам. Зокрема, це ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Брянська область дрони ПВО Атака дронів
NEWS
Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони
Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ