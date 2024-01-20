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Повторная атака на нефтебазу? В Брянской области снова якобы сбили дрон

Клинцы, Суббота 20 января 2024 08:50
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Повторная атака на нефтебазу? В Брянской области снова якобы сбили дрон Фото: в Брянской области снова якобы сбили дрон 20 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили, что якобы сбили дрон в Брянской области. Это произошло в ночь на 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram.

Губернатор региона традиционно обвинил Украину в якобы атаке. По его словам, беспилотник сбили в Клинцевском районе.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал российский чиновник.

Добавим, что вчера в Брянской области была атакована Клинцевская нефтебаза, хотя Минобороны РФ отчиталось об уничтожении беспилотника.

Что еще известно об атаке

В ночь на 19 января в городе Клинцы Брянской области вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Как сообщил собеседник РБК-Украина в спецслужбах, это следствие успешной операции Главного управления разведки Минобороны.

Также вчера росСМИ сообщили об атаке дронов на Тамбовский пороховой завод. Он расположен в российском городе Котовск, там производится порох для оружия и боеприпасов.

Источники РБК-Украина также подтвердили, что за этой атакой стоит ГУР.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что атаки на нефтебазу и завод нанесли ущерб оккупантам. В частности, это усложняет логистику россиян и срывает графики поставок.

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Российская Федерация Брянская область дрони ПВО Атака дронов
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