У Росії заявили про "невдалу" атаку на пороховий завод біля Тамбова

Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у РФ 19 січня, це не перша подібна атака на це підприємство. У Росії вже встигли відзвітувати, що її нібито влаштували ЗСУ, але вона виявилася "невдалою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

За даними російських Telegram-каналів, дрони атакували завод близько 4:00.

"БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Постраждалих і руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали", - йдеться у повідомленні Shot.

Не перша атака

Зазначимо, що НП на цьому заводі трапляються не вперше. У ніч на 11 листопада 2023 року на Котовському пороховому заводі у Тамбовській області РФ пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа.

Російські ЗМІ повідомляли, що площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів, її гасили не менше півтори години.

Джерела РБК-Україна тоді повідомляли, що за цією операцією стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони. При цьому ГУР не підтверджували, але й не спростовували цей факт.

В тему

19 січня потужна пожежа спалахнула на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.