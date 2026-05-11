Війна в Україні

Повторення Каракасу? США розпочали дивну активність біля Куби, - CNN

00:03 11.05.2026 Пн
3 хв
Аналітики порівняли посилення розвідки біля Куби з аналогічними кроками у Венесуелі та Ірані
aimg Пилип Бойко
Фото: літак розвідки США Boeing P-8A Poseidon (Getty Images)

Сполучені Штати різко збільшили кількість військових розвідувальних польотів біля узбережжя Куби. Військові літаки та дрони масово кружляють біля острова, що натякає на щось грандіозне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними каналу, за останній тиждень військово-морські та військово-повітряні сили США здійснили щонайменше 25 розвідувальних місій. Сервіси трекінгу зафіксували літаки та безпілотники переважно біля найбільших міст країни - Гавани та Сантьяго-де-Куби. Іноді літаки-розвідники наближалися на відстань менш як 40 миль від кубинського берега, що дуже близько.

Яку саме техніку використовує Пентагон

Військові підняли у повітря свої найпотужніші розвідувальні машини. Більшість рейсів виконали морські патрульні літаки P-8A Poseidon, які призначені для ведення спостереження та розвідки.

Також аналітики помітили літаки RC-135V Rivet Joint. Ця спецтехніка перехоплює сигнали та збирає дані розвідки. Додатково Пентагон залучив кілька висотних розвідувальних безпілотників MQ-4C Triton, що здатні годинами стежити за цілями з великої висоти.

Тривожний аналог Венесуели та Ірану

Аналітики бачать знайомий почерк: подібна тактика Білого дому вже передувала реальним бойовим діям у минулому. Сплеск польотів зазвичай збігається з жорсткою риторикою Дональда Трампа.

Наприклад, схожа ситуація розгорталася у Венесуелі. Тоді президент США оголосив про перший удар по судну для перевезення наркотиків у Карибському морі. Він прямо звинуватив тодішнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Американський лідер закинув йому причетність до "масових вбивств, торгівлі наркотиками, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та актах насильства та терору".

За тиждень біля берегів Венесуели з'явилися американські розвідники, а закінчилося все штурмом та вивезення до Штатів Мадуро.

Аналогічний сценарій реалізували й проти Тегерану. Масована авіаційна розвідка відкрито стежила за південним узбережжям Ірану безпосередньо перед спільними ударами США та Ізраїлю. Під час іранського конфлікту військові використовували ті самі моделі техніки.

Сьогодні ці ж машини знову кружляють біля Куби. Така активність викликає серйозні побоювання щодо можливої підготовки Вашингтона до нової військової операції, зазначається у матеріалі.

Що ще варто знати про протистояння США та Куби

Нещодавно президент США розкрив план, як він збирається виграти війну проти Гавани. Трамп сказав, що на зворотному шляху з Ірану авіаносець США "підійде на сотню метрів до Куби" і Гавана оголосить капітуляцію.

Також лідер США запровадив нові санкції проти високопосадовців Куби. Це теж є частиною багатомісячної кампанії з тиску на Гавану.

А за даними джерел Politico, США можуть почекати з повною зміною влади на Кубі, проте деяким високопоставленим чиновникам все ж доведеться піти у відставку.

