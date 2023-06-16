Повстання машин скасовується? Європа готує історичний закон для ChatGPT і не лише

Запуск боту ChatGPT став революційним кроком у сфері технологій і дав поштовх до активної розробки продуктів зі штучним інтелектом (ШІ). Водночас зростає ризик дезінформації, а особисті дані користувачів можуть опинитися в небезпеці. Тому в Євросоюзі готують закон, який регулюватиме використання ШІ.

Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, – у матеріалі РБК-Україна .

Перший закон щодо регулювання ШІ

14 червня 2023 Європарламент ухвалив проект правил щодо використання програм зі штучним інтелектом. Він стане основою для першого в історії закону, який регулюватиме ШІ.

Законопроект передбачає такі вимоги:

всі компанії, які мають намір використовувати інструменти ШІ на ринку Євросоюзу, повинні зареєструватися в Базі даних ЄС;

дотримання вимог "прозорості" – компанії-розробники мають інформувати, що контент був створений штучним інтелектом;

розробники зобов'язані повідомляти про використання матеріалів, захищених авторським правом.

Крім того, передбачається заборонити використання ШІ у системах біометричної ідентифікації (системи розпізнавання осіб у громадських місцях, програмні товари для правоохоронних органів, системи складання соціологічних рейтингів).

Технологіям із ШІ будуть присвоєні групи ризику. Найбільшу кількість обмежувальних вимог висуватимуть до продуктів, які можуть вплинути на здоров'я, безпеку, дотримання прав та свобод людини, довкілля.

Список високого ризику включатиме штучний інтелект в освіті, критичній інфраструктурі, громадському порядку.

Відповідно до законопроекту, системи, які можуть використовуватися для впливу на виборців та результати виборів, а також платформи соціальних мереж із більш ніж 45 мільйонами користувачів, також класифікуватимуться як група високого ризику.

Фото: закон про ШІ встановлює суворі правила для розробників (freepik.com)

Остаточний варіант законопроекту щодо ШІ ще мають затвердити всі 27 країн-членів ЄС, а запровадити його можуть через 2 роки.

Але перший етап у регулюванні технологій стартує вже 25 серпня, коли в ЄС набуде чинності Акт про цифрові послуги. Великі онлайн-платформи та пошукові системи (Meta, Twitter, TikTok та ін.) повинні будуть маркувати створений ШІ контент, інакше вони опиняться під загрозою багатомільйонного штрафу.

У США також тривають дискусії щодо використання технологій із ШІ. Президент Джо Байден погодив інвестиції для 7 дослідницьких інститутів у галузі ШІ. Сенат у червні проведе три брифінги, присвячені темі регулювання штучного інтелекту, зокрема його впливу на сферу національної безпеки. У Білому домі заявили, що відкриті для підтримки нового законодавства.

Зазначимо, Італія стала першою країною, що заборонила доступ до чат-боту СhatGPT. Причиною є проблеми з конфіденційністю. Такий самий крок розглядають у Німеччині.

Переваги та ризики використання ШІ

Згідно з дослідженнями, так званий генеративний ШІ в найближчі роки призведе до змін у багатьох сферах діяльності. Його рішення можуть успішно застосовуватись:

при вдосконаленні пошукових систем;

проектуванні промислових механізмів;

для написання програмних кодів;

для розробки ліків;

в автомобільній, аерокосмічній та оборонній галузях;

в чат-ботах як персоналізований помічник.

Наприклад, презентація ChatGPT наприкінці 2022 року викликала ажіотаж серед користувачів. Однак через можливості імітувати людське спілкування, створювати тексти, відео та зображення багато хто сприйняв бот як потенційно небезпечний.

До того ж ChatGPT не завжди дає правильні відповіді, а механізми блокування потенційно небезпечного контенту користувачам часто вдається обійти.

Критики продукту заявили, що подальший розвиток ШІ може призвести до масового поширення дезінформації, маніпуляцій, державної пропаганди, порушень прав інтелектуальної власності, кібератак, звільнення працівників у низці галузей.

Фото: створення дипфейків викликає найбільші побоювання при використанні ШІ (Getty Images)

Розробники також говорять про ризики штучного інтелекту, але вважають, що не слід відмовлятися від розвитку технології, а натомість працювати над нормуванням застосування ШІ.

Так, керівник компанії OpenAI Сем Альтман визнав, що ШІ матиме вплив на економіку, а його використання призведе до звільнення працівників у деяких сферах. Також, за його словами, є небезпека цілеспрямованої дезінформації на виборах при використанні продуктів із ШІ. Альтман закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект – створити агентство з ліцензування компаній, які займаються його розробкою.

Розробник ШІ Джеффрі Хінтон висловив думку, що нова технологія може нести для людства більшу загрозу, ніж зміна клімату. Але він заявив, що дослідження варто продовжувати: "зараз треба дуже наполегливо працювати і вкладати багато ресурсів, щоб з'ясувати, що ми можемо з цим зробити".

Глава Microsoft Бред Сміт вважає, що дипфейки (згенеровані ШІ фото та відео) викликають найбільше занепокоєння при використанні технології. Він пропонує ввести ліцензії на критичні форми штучного інтелекту.

Популярні інструменти ШІ

ChatGPT

Мовна модель штучного інтелекту американської компанії OpenAI. ChatGPT набув популярності серед користувачів та компаній завдяки здатності відповідати на складні питання простою мовою, писати вірші та есе, вирішувати математичні завдання, генерувати програмний код, перекладати тексти, давати персональні поради.

Для боту є обмеження - він має доступ до інформації тільки до 2021 року.

Фото: ChatGPT лідирує за популярністю серед чат-ботів із ШІ (freepik.com)

У березні компанія представила нову версію GPT-4 - окрім тексту тепер бот може працювати із зображеннями (наприклад, пояснювати діаграми). Однак оновлення стало платним (20 доларів за місяць використання).

В Україні доступна веб-версія чат-боту на сайті OpenAI, додаток ChatGPT для iOS 16.1 та вище. Найближчим часом з'явиться версія для пристроїв на Android.

Bing

Через два місяці після запуску ChatGPT компанія Microsoft, основний партнер OpenAI, презентувала аналогічний чат-бот Bing з використанням технології GPT, здатний вести відкриті бесіди практично на будь-яку тему.

Він інтегрований у пошукову систему браузера Bing. Бот має доступ до інтернету, з ним можна спілкуватися голосовими командами. Також є функція генерації зображень за текстом.

Компанія працює над оновленням, яке дозволить завантажувати зображення і надавати по ньому інформацію. Планується інтеграція сторонніх плагінів (OpenTable і Wolfram Alpha). Після чого в чаті можна буде забронювати столик у ресторані або отримати відповідь на математичне завдання.

Google AI

Компанія Google активно займається розробкою технологій штучного інтелекту протягом кількох років у лабораторії DeepMind. Чат-бот Bard від Google був заявлений як альтернатива ChatGPT, випущений у березні 2023 для обмеженої кількості користувачів у США та Великобританії. Але відгуки про нього виявилися неоднозначними, а на презентації бот дав неправильну відповідь на запитання.

Компанія продовжила дослідження та вже анонсувала інтеграцію Bard у пошуковик Google з підтримкою 40 мов та доступом для користувачів у 180 країнах. Відомо, що чат-бот не відповідатиме на делікатні питання про здоров'я та фінансові питання. У таких випадках Google продовжить направляти людей на авторитетні веб-сайти.

На щорічній конференції розробників у травні було оголошено про початок тестування боту протягом кількох наступних тижнів.

Фото: Google інтегрує свій чат-бот в систему пошуку (Getty Images)

Google вже представила інструменти з ШІ для розміщення реклами, які дозволять рекламодавцям менше уваги приділяти оформленню контенту при просуванні товарів:

Demand Gen допоможе розмістити фотографію або відео на декількох майданчиках, наприклад Gmail, YouTube, Shorts, а також визначить, де ця реклама буде найефективнішою.

Video View дозволить знайти майданчик із максимальною кількістю відеопоказів реклами.

ШІ від Meta

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг анонсував впровадження моделей штучного інтелекту у свої програмні продукти.

Розробники компанії експериментують з чатами на основі ШІ в WhatsApp, Messenger та Instagram. Планується створити повноцінних персонажів-помічників із штучним інтелектом.

У липні 2023 розпочнеться тестування рекламних інструментів на основі ШІ, які можуть створювати контент, наприклад фонове зображення та варіації тексту в Facebook та Instagram.

Meta також представила інструмент Segment Anything Model, який може виокремлювати об'єкти із зображення або відео.

"Надія": в "Дії" з'явиться віртуальний помічник

Віртуальний помічник зі штучним інтелектом невдовзі може з'явитися в "Дії".

Мінцифри України розглядає кілька варіантів інтеграції Chat GPT у цифровий сервіс держпослуг, і один із них – віртуальний помічник під робочою назвою "Надія".

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, спільно з компанією OpenAI українські фахівці працюють над тим, як автоматизувати та зробити зрозумілою мовою відповідь на будь-яке питання, яке стосується державних сервісів. Наприклад, щоб віртуальний помічник міг відповісти, де знаходиться найближчий до користувача ЦНАП і т.д.

Також у планах у Мінцифри використання чат-боту в роботі контакт-центру відомства, впровадження ШІ для аналізу проблемних питань щодо держпослуг, які користувачі обговорюють у соцмережах. Потім цю інформацію виводитимуть дашбордами за ключовими темами чиновникам та міністрам. Проект може отримати назву "Голос громадян".

При цьому Федоров підкреслив, що персональні дані користувачів у продуктах із ШІ не використовуватимуть.