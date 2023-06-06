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Китай запровадить правила, щодо використання штучного інтелекту, - Маск

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Вівторок 06 червня 2023 02:44
Китай запровадить правила, щодо використання штучного інтелекту, - Маск Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Китаю вслід за низкою держав теж намагатиметься запровадити регулювання штучного інтелекту

Про це заявив Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський мільярдер провів дводенну поїздку до Китаю, де провів низку зустрічей із високопоставленими урядовцями, зокрема з віце-прем'єром, міністрами закордонних справ, торгівлі та промисловості.

"Я думаю, що у нас були дуже продуктивні дискусії щодо ризиків штучного інтелекту та необхідності певного нагляду та регулювання. І як я розумію з цих розмов, Китай буде ініціювати регулювання ШІ в Китаї", - розповів Маск.

Варто зазначити, у квітні Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) заявила, що підтримує інновації та застосування штучного інтелекту й заохочує його використання, але контент, створений ШІ, повинен відповідати основним соціалістичним цінностям країни

Регулювання Штучного інтелекту

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, Сем Альтман закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки регулювати штучний інтелект. Він дав свідчення перед комітетом Сенату про можливості та недоліки нової технології та запропонував створити нове агентство для ліцензування компаній, які займаються ШІ.

Президент компанії Microsoft Бред Сміт також закликав до ліцензування найбільш критичних форм штучного інтелекту з обов'язковими заходами щодо захисту фізичної безпеки, кібербезпеки, нацбезпеки.

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Штучний інтелект Китай Илон Маск
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