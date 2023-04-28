Штучний інтелект може з'явитися в "Дії": в Мінцифри пояснили суть

У додатку держпослуг "Дія" може з'явитися штучний інтелект. В Міністерстві цифрової трансформації працюють над віртуальним помічником "Надія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова на конференції "Надлюди".

"Це, звичайно, спойлер, це лише R&D. Я не можу зараз говорити, що це на 100% відбудеться, не можу говорити про дедлайни. Але, по-перше, ми працюємо над віртуальним помічником "Надія", який, можливо чи ні, зʼявиться в "Дії". Це робоча назва", - розповів Федоров.

Як зазначив міністр, мова йде про віртуальний помічник нового покоління.

"Ми спілкуємося з компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати і зробити зрозумілою мовою відповідь на будь-яке ваше питання. Наприклад, ви говорите: "Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати". І тобі людською мовою мови максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП, і так далі", - пояснив Федоров.

За його словами, йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку "Дія", а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів.

"Я поки не можу розповісти всю архітектуру, але, звичайно, ми не будемо використовувати персональні дані. Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології це буде максимально умовна локалізація", - акцентував міністр.

Він також анонсував наступний проект - "Голос громадян".

"Ми хочемо в режимі реального часу сканувати все, що відбувається в соціальних мережах. Всі проблемні питання, які відбуваються на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. Про що люди говорять, які в них проблеми, де погані послуги, на що вони жаліються. Паралельно аналізувати всі звернення громадян в контакт-центри і виводити проблематику дашбордами з ключовими темами чиновникам і міністрам", - додав Федоров.

Нагадаємо, в Міністерстві цифрової трансформації заявляли, що розглядають варіанти впровадження у "Дію" ChatGPT для надання послуг українцям.

Раніше стало відомо, що в середині лютого чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT почав працювати в Україні.

Більш детально про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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