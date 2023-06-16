Восстание машин отменяется? Европа готовит исторический закон для ChatGPT и не только

Запуск бота ChatGPT стал революционным шагом в сфере технологий и дал толчок к активной разработке продуктов с искусственным интеллектом (ИИ). Вместе с тем растет риск дезинформации, а личные данные пользователей могут оказаться в опасности. Поэтому в Евросоюзе готовят закон, который будет регулировать использование ИИ.

Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, – в материале РБК-Украина .

Первый закон по регулированию ИИ

14 июня 2023 Европарламент принял проект правил по использованию программ с искусственным интеллектом. Он станет основой для первого в истории закона, который будет регулировать ИИ.

Законопроект предусматривает такие требования:

все компании, которые намерены использовать инструменты ИИ на рынке Евросоюза должны зарегистрироваться в Базе данных ЕС;

соблюдение требований "прозрачности" – компании-разработчики должны информировать, что контент был создан искусственным интеллектом;

разработчики обязаны сообщать об использовании материалов, защищенных авторским правом.

Кроме того, предполагается запретить использование ИИ в системах биометрической идентификации (системы распознавания лиц в общественных местах, программные продукты для правоохранительных органов, системы для составление социологических рейтингов).

Технологиям с ИИ будут присвоены группы риска. Наибольшее количество ограничительных требований будут выдвигать к продуктам, которые могут оказать влияние на здоровье, безопасность, соблюдение прав и свобод человека, окружающую среду.

Список высокого риска будет включать искусственный интеллект в образованиии, критической инфраструктуре, общественном порядке.

Согласно законопроекту, системы, которые могут использоваться для влияния на избирателей и исход выборов, а также платформы социальных сетей с более чем 45 миллионами пользователей, также будут классифицироваться как группа высокого риска.

Фото: закон об ИИ устанавливает строгие правила для разработчиков (freepik.com)

Окончательный вариант законопроекта по ИИ еще должны утвердить все 27 стран-членов ЕС, а заработать он может через 2 года.

Но первый этап в регулировании технологий стартует уже 25 августа, когда в ЕС вступит в силу Акт о цифровых услугах. Крупные онлайн-платформы и поисковые системы (Meta, Twitter, TikTok и др.) должны будут маркировать созданный ИИ контент, иначе они окажутся под угрозой многомиллионного штрафа.

В США также продолжаются дискуссии об использовании технологий с ИИ. Президент Джо Байден согласовал инвестиции для 7 исследовательских институтов в области ИИ. Сенат в июне проведет три брифинга, посвященные теме регулирования искусственного интеллекта, в том числе его влияния на сферу национальной безопасности. В Белом доме заявили, что открыты к поддержке нового законодательства.

Отметим, Италия стала первой страной, запретившей доступ к чат-боту СhatGPT. Причиной являются проблемы с конфиденциальностью. Такой же шаг рассматривают в Германии.

Преимущества и риски использования ИИ

Согласно исследованиям, так называемы генеративный ИИ в ближайшие годы преобразит многие сферы деятельности. Его решения могут успешно применятся:

при усовершенствовании поисковых систем;

проектировании промышленных механизмов;

для написания программных кодов;

при разработке лекарств;

в автомобильной, аэрокосмической и оборонной отраслях;

в чат-ботах в качестве персонализированного помощника.

К примеру, презентация ChatGPT в конце 2022 года вызвала ажиотаж среди пользователей. Однако из-за возможностей имитировать человеческое общение, создавать тексты, видео и изображения многие восприняли бот как потенциально опасный.

К тому же ChatGPT не всегда дает правильные ответы, а механизмы блокировки потенциально небезопасного контента пользователям часто удается обойти.

Критики продукта заявили, что дальнейшее развитие ИИ может привести к массовому распространению дезинформации, манипуляциям, государственной пропаганде, нарушениям прав интеллектуальной собственности, кибератакам, увольнениям работников в ряде отраслей.

Фото: создание дипфейков вызывает наибольшие опасения при использовании ИИ (Getty Images)

Разработчики также говорят о рисках искусственного интеллекта, но считают, что не следует отказываться от развития технологии, а вместо этого работать над нормированием применения ИИ.

Так, руководитель компании OpenAI Сэм Альтман признал, что ИИ будет иметь влияние на экономику, а его использование приведет к увольнению работников в некоторых сферах. Также, по его словам, есть опасность целенаправленной дезинформации на выборах при использовании продуктов с ИИ. Альтман призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект - создать агентство по лицензированию компаний, которые занимаются его разработкой.

Разработчик ИИ Джеффри Хинтон выразил мнение, что новая технология может нести для человечества большую угрозу, чем изменение климата. Но он заявил, что исследование стоит продолжать: "сейчас нужно очень упорно работать и вкладывать много ресурсов, чтобы выяснить, что мы можем с этим поделать".

Глава Microsoft Брэд Смит считает, что дипфейки (сгенерированные ИИ фото и видео) вызывают наибольшее беспокойство при использовании технологии. Он предлагает ввести лицензии на критические формы искусственного интеллекта.

Популярные инструменты ИИ

ChatGPT

Языковая модель искусственного интеллекта американской компании OpenAI. ChatGPT приобрел популярность среди пользователей и компаний благодаря способности отвечать на сложные вопросы простым языком, писать стихи и эссе, решать математические задачи, генерировать программный код, переводить тексты, давать персональные советы.

Для бота есть ограничения - он имеет доступ к информации только до 2021 года.

Фото: ChatGPT лидирует по популярности среди чат-ботов с ИИ (freepik.com)

В марте компания представила новую версию GPT-4 - кроме текста теперь бот может работать с изображениями (например, объяснять диаграммы). Однако обновление стало платным для (20 долларов за месяц использования).

В Украине доступна веб-версия чат-бота на сайте OpenAI, приложение ChatGPT для iOS 16.1 и выше. В скором времени появится версия для устройств на Android.

Bing

Через два месяца после запуска ChatGPT компания Microsoft, основной партнер OpenAI, презентовала аналогичный чат-бот Bing с использованием технологии GPT, способный вести открытые беседы практически на любую тему.

Он интегрирован в поисковую систему браузера Bing. Бот имеет доступ в интернет, с ним можно общаться голосовыми командами. Также есть функция генерации изображений по тексту.

Компания рабоатает над обновлением, которое позволит загружать изображение и запрашивать по нему информацию. Планируется интеграция сторонних плагинов (OpenTable и Wolfram Alpha). После чего в чате можно будет забронировать столик в ресторане или получить ответ на математическую задачу.

Google AI

Компания Google активно занимается разработкой технологий искусственного интеллекта на протяжении нескольких лет в лаборатории DeepMind. Чат-бот Bard от Google был заявлен как альтернатива ChatGPT, выпущен в марте 2023 для ограниченного числа пользователей в США и Великобритании. Но отзывы о нем оказались неоднозначными, а на презентации бот дал неверный ответ на вопрос.

Компания продолжила исследования и уже анонсировала интеграцию Bard в поисковик Google с поддержкой 40 языков и доступом для пользователей в 180 странах. Известно, что чат-бот не будет отвечать на деликатные вопросы о здоровье и финансовые вопросы. В этих случаях Google продолжит направлять людей на авторитетные веб-сайты.

На ежегодной конференции разработчиков в мае было объявлено о начале тестирования бота в течение нескольких недель.

Фото: Google внедрит свой чат-бот в систему поиска (Getty Images)

При этом Google уже представила инструменты с ИИ для размещения рекламы, которые позволят рекламодателям меньше внимания уделять оформлению контента при продвижении товаров:

Demand Gen поможет разместить фотографию или видеоматериалы на нескольких площадках, например Gmail, YouTube, Shorts, а также определит, где эта реклама будет эффективнее всего.

Video View позволит найти площадку с максимальным числом видеопоказов рекламы.

ИИ от Meta

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг анонсировал внедрение моделей искусственного интеллекта в свои программные продукты.

Разработчики компании экспериментируют с чатами на основе ИИ в WhatsApp, Messenger и Instagram. Планируется создать полноценных персонажей-помощников с искусственным интеллектом.

В июле 2023 начнется тестирование рекламных инструментов на основе ИИ, которые могут создавать контент, например фоновое изображение и вариации текста в Facebook и Instagram.

Meta также представила инструмент Segment Anything Model, который может выбирать отдельные объекты из изображения или видео.

"Надія": в "Дії" появится виртуальный помощник

Виртуальный помощник с искусственным интеллектом вскоре может появиться в "Дії".

Минцифры Украины рассматривает несколько вариантов интеграции Chat GPT в цифровой сервис госуслуг, и один из них - виртуальный помощник под рабочим названием "Надія".

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, совместно с компанией OpenAI украинские специалисты работают над тем, как автоматизировать и сделать понятным языком ответ на любой вопрос, который касается государственных сервисов. Например, чтобы виртуальный помощник мог ответить, где находится ближайший к пользователю ЦНАП и т.д.

Также в планах у Минцифры использование чат-бота в работе контакт-центра ведомства, внедрение ИИ для анализа проблемных вопросов по госуслугам, которые пользователи обсуждают в соцсетях. Потом данную информацию будут выводить дашбордами по ключевым темам чиновникам и министрам. Проект может получить название "Голос граждан".

При этом Федоров подчеркнул, что персональные данные пользователей в продуктах с ИИ использовать не будут.