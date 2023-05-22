Ізраїль має намір стати "наддержавою" штучного інтелекту

Ізраїль прагне використати свою технологічну перевагу, щоб стати "наддержавою" штучного інтелекту (ШІ). Це допоможе досягти прогресу в автономній війні та оптимізації ухвалення бойових рішень.

Про це заявив генеральний директор Міністерства оборони Еяль Замир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, кроки з використання швидкої еволюції ШІ включають створення в Міністерстві спеціальної організації з військової робототехніки та виділення цьогоріч рекордно високого бюджету на відповідні дослідження і розробки.

"Є ті, хто розглядає ШІ як наступну революцію у зміні вигляду війни на полі бою", - заявив Замір.

Він назвав GPT (Generative Pre-trained Transformer) і AGI (Artificial General Intelligence) галузями глибокого навчання, якими займаються цивільні галузі ШІ та які зрештою можуть знайти військове застосування.

За словами глави Міноборони, чати зі штучним інтелектом потенційно можуть охоплювати "здатність платформ наносити удари роєм або бойових систем діяти незалежно, об'єднання даних і допомогу в швидкому ухваленні рішень у масштабах, що перевершують ті, які ми коли-небудь бачили".

"Наша місія полягає в тому, щоб перетворити державу Ізраїль на наддержаву ШІ і стати на чолі дуже обмеженої кількості світових держав, що входять до цього клубу", - заявив міністр.

Міністерство відмовилося надати дані про фінансування ШІ.

ШІ в обороні Ізраїлю

Ізраїльські військові відкрили завісу над деякими вже розгорнутими автономними системами. 2021 року вони розповіли, що роботизовані джипи спостереження допоможуть патрулювати кордон сектора Гази.

Водночас державна компанія Israel Aerospace Industries презентувала підводний човен з автономним збором розвідданих, який уже провів "тисячі годин" роботи.