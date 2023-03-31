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Італія стала першою країною, яка заборонила доступ до ChatGPT

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Рим, П'ятниця 31 березня 2023 17:10
Італія стала першою країною, яка заборонила доступ до ChatGPT Фото: Італія стала першою країною, яка заборонила доступ до ChatGPT (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Італії вирішила заборонити доступ до чат-боту СhatGPT. Причиною є проблеми з конфіденційністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Гаранта захисту персональних даних Італії (GPDP).

У відомстві розповіли, що 20 березня було порушено конфіденційність даних розмов користувачів та платіжної інформації людей, які купували платну версію ChatGPT.

Рішення про заборону доступу до чат-боту вже набуло чинності. Це дозволить обмежити обробку даних користувачів ChatGPT з Італії. Компанія має 20 днів, щоб відреагувати на рішення італійської влади. Якщо вона цього не зробить, їй загрожує штраф у розмірі 4% річного обороту або 20 мільйонів євро в залежності від того, що виявиться більшим.

Таким чином, Італія стала першою країною у світі, де заборонено доступ до чат-боту.

Варто зауважити, що ЗМІ повідомляли про збій у ChatGPT, через який користувачі могли бачити теми розмов з чат-ботом, які їм не належали.

Нагадаємо, 18 лютого ChatGPT почав працювати в Україні. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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