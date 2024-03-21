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Повноваження Запорізької облради передали ОВА

Фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Запорізьку обласну раду тимчасово розпустили. ЇЇ повноваження передали Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Верховна рада за подання президента ухвалила рішення про передачу повноважень Запорізької обласної ради Запорізькій ОВА на період воєнного стану. Рішення підтримали 236 народних депутатів.

Як пояснив Федоров, на початку повномасштабного вторгнення відповідно до Закону "Про правовий режим воєнного стану" бюджетні повноваження облради були передані Запорізькій ОВА. Це дозволило продовжити виплати зарплат та соцдопомоги.

Він додав, що у Запорізькій облраді залишалися обмежені самоврядні повноваження: прийняття управлінських рішень щодо близько 150 обласних підприємств, установ та закладів, а також питання комунальної власності та будівництва. За його словами, облрада за два роки не ухвалила жодного питання життєдіяльності області.

Федоров також наголосив, що повноваження облради будуть автоматично відновлені після закінчення воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати.

Раніше Іван Федоров анонсував, що Запорізьку облраду збираються розпустити, а її повноваження передати ОВА.

Призначення Федорова

Нагадаємо, у січні 2024 року Кабмін затвердив кандидатуру Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Раніше він був мером Мелітополя.

Пізніше президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА.

Що відомо про Івана Федорова - у матеріалі РБК-Україна.

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