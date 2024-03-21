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Полномочия Запорожского облсовета передали ОВА

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Запорожский областной совет временно распустили. Его полномочия передали Запорожской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Верховная рада по представлению президента приняла решение о передаче полномочий Запорожского областного совета Запорожской ОВА на период военного положения. Решение поддержали 236 народных депутатов.

Как объяснил Федоров, в начале полномасштабного вторжения в соответствии с Законом "О правовом режиме военного положения" бюджетные полномочия облсовета были переданы Запорожской ОВА. Это позволило продолжить выплаты зарплат и соцпомощи.

Он добавил, что у Запорожского облсовета оставались ограниченные самоуправляющиеся полномочия: принятие управленческих решений относительно около 150 областных предприятий, учреждений и заведений, а также вопросы коммунальной собственности и строительства. По его словам, облсовет за два года не принял ни одного вопроса по жизнедеятельности области.

Федоров также отметил, что полномочия облсовета будут автоматически восстановлены по окончании военного положения. Аппарат областного совета продолжает работать.

Ранее Иван Федоров анонсировал, что Запорожский облсовет собираются распустить, а его полномочия передать ОВА.

Назначение Федорова

Напомним, в январе 2024 года Кабмин утвердил кандидатуру Ивана Федорова на должность главы Запорожской областной военной администрации. Раньше он был мэром Мелитополя.

Позже президент Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА.

Что известно об Иване Федорове - в материале РБК-Украина.

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