Повноправного членства України в ЄС до кінця війни не буде, - Мерц

Україна не зможе набути повноправного членства в Європейському Союзі до завершення війни. Проте Київ має можливість отримати статус асоційованого члена як проміжний етап інтеграції.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після засідання Європейської ради у Брюсселі.
Німецький канцлер пояснив, що запропонована ним модель асоційованого членства для України не вимагає внесення жодних змін до установчих договорів ЄС. Подібні прецеденти в історії європейського об'єднання вже існували.
"Асоційоване членство можливе без зміни договорів. І ми маємо для цього прецеденти", - зазначив Мерц.
Як приклад він навів об’єднання Німеччини, коли для представників колишньої НДР запровадили статус спостерігачів у Європарламенті без права голосу.
Мерц підкреслив, що ситуація в Україні є унікальною і суттєво відрізняється від країн Західних Балкан саме через повномасштабні бойові дії.
"Така країна, як Україна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона могла б стати асоційованим членом Європейського Союзу, а потім пізніше - повноправним членом Європейського Союзу", - резюмував німецький лідер.
Цю пропозицію та загалом питання розширення блоку європейські лідери планують детально обговорити під час наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться у жовтні.
За словами канцлера, ці ініціативи наразі "лежать на столі".
Нагадаємо, 15 червня 2026 року Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер під назвою "Основи", який охоплює реформи у сфері верховенства права, правосуддя, свободи та основоположних прав людини.
Загалом для повноправного членства в Євросоюзі нашій країні необхідно повністю узгодити шість тематичних блоків законодавства. Очікується, що наступні п'ять кластерів можуть відкрити у липні або восени 2026 року.
Усунути багаторічне угорське вето вдалося після того, як новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр погодився підтримати початок переговорів в обмін на обіцянки Києва щодо захисту мовних, культурних та освітніх прав нацменшин на Закарпатті. Попри цей успіх, подальший шлях не буде швидким.
Зокрема, прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що позиції країн-членів ЄС щодо подальшого відкриття кластерів сильно розходяться. Будапешт виступає за вступ, заснований на заслугах, і вважає, що прискорення процедури для України буде нечесним щодо Західних Балкан. Крім того, Франція та Польща вже висунули власні умови щодо українського експорту та загальних темпів розширення союзу.
Оптимістичним терміном приєднання України до ЄС залишається 2030 рік, проте строки можуть зміститися через внутрішні дискусії всередині блоку та швидкість ухвалення необхідних реформ Верховною Радою та урядом.
Докладніше про можливі перешкоди та позиції країн-членів читайте у матеріалі РБК-Україна "Мета – 2030. Як Україна вступатиме до ЄС і хто може затягнути цей процес".