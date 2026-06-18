"Диявол у деталях": Мадяр розповів про розбіжності в ЄС щодо вступу України
Прем'єр Угорщини назвав угоду з Україною щодо прав нацменшин "історичною", але заявив, що позиції країн-членів ЄС щодо подальшого відкриття кластерів "сильно розходяться".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.
Мадяр назвав угоду з Україною щодо мовних, культурних, політичних та освітніх прав угорської меншини на Закарпатті "історичною" і підтвердив, що саме вона дозволила Будапешту погодитися на відкриття першого кластера.
Застереження щодо решти кластерів
Водночас прем'єр заявив, що Угорщина – "не єдина" країна, яка має застереження щодо негайного відкриття всіх інших кластерів.
"Далі йдуть розбіжності: хтось хоче відкрити відразу все, хтось лише окремі розділи, ми ж говоримо – ми щойно відкрили перший кластер", – пояснив Мадяр.
За його словами, Будапешт виступає за вступ "заснований на заслугах і результатах". Мадяр попередив, що подвійні стандарти – прискорення для України і повільний процес для Західних Балкан – були б "нечесними і не прагматичними".
"Не можна мати два різні підходи до розширення", – наголосив він.
"Диявол у деталях"
Мадяр визнав, що серед 27 країн-членів складно знаходити компроміси, але додав, що працюватиме над цим. "Одна річ – підготовлений документ, інша – що йдеться у залі засідань", – підсумував він.
Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила перший переговорний кластер "Основи" – після дворічної паузи.
Цьому передувала угода між Києвом і Будапештом щодо прав угорської меншини, яка стала умовою зняття угорського вето.
За оптимістичним сценарієм, переговори за всіма шістьма кластерами можуть відкрити до кінця липня.