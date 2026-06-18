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"Диявол у деталях": Мадяр розповів про розбіжності в ЄС щодо вступу України

22:36 18.06.2026 Чт
2 хв
На думка Мадяра прискорення для України буде нечесним щодо Балкан
aimg Валерія Абабіна
"Диявол у деталях": Мадяр розповів про розбіжності в ЄС щодо вступу України Фото: Прем'єр-міністра Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
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Прем'єр Угорщини назвав угоду з Україною щодо прав нацменшин "історичною", але заявив, що позиції країн-членів ЄС щодо подальшого відкриття кластерів "сильно розходяться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

Мадяр назвав угоду з Україною щодо мовних, культурних, політичних та освітніх прав угорської меншини на Закарпатті "історичною" і підтвердив, що саме вона дозволила Будапешту погодитися на відкриття першого кластера.

Застереження щодо решти кластерів

Водночас прем'єр заявив, що Угорщина – "не єдина" країна, яка має застереження щодо негайного відкриття всіх інших кластерів.

"Далі йдуть розбіжності: хтось хоче відкрити відразу все, хтось лише окремі розділи, ми ж говоримо – ми щойно відкрили перший кластер", – пояснив Мадяр.

За його словами, Будапешт виступає за вступ "заснований на заслугах і результатах". Мадяр попередив, що подвійні стандарти – прискорення для України і повільний процес для Західних Балкан – були б "нечесними і не прагматичними".

"Не можна мати два різні підходи до розширення", – наголосив він.

"Диявол у деталях"

Мадяр визнав, що серед 27 країн-членів складно знаходити компроміси, але додав, що працюватиме над цим. "Одна річ – підготовлений документ, інша – що йдеться у залі засідань", – підсумував він.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила перший переговорний кластер "Основи" – після дворічної паузи.

Цьому передувала угода між Києвом і Будапештом щодо прав угорської меншини, яка стала умовою зняття угорського вето.

За оптимістичним сценарієм, переговори за всіма шістьма кластерами можуть відкрити до кінця липня.

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