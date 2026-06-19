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Полноправного членства Украины в ЕС до конца войны не будет, - Мерц

21:30 19.06.2026 Пт
3 мин
Берлин предлагает Киеву альтернативную модель интеграции
aimg Сергей Козачук
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Украина не сможет стать полноправным членом Европейского Союза до окончания войны. Однако у Киева есть возможность получить статус ассоциированного члена в качестве промежуточного этапа интеграции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после заседания Европейского совета в Брюсселе.

Альтернативная модель интеграции

Канцлер Германии пояснил, что предложенная им модель ассоциированного членства для Украины не требует внесения каких-либо изменений в учредительные договоры ЕС. Подобные прецеденты в истории европейского объединения уже имели место.

"Ассоциированное членство возможно без изменения договоров. И у нас есть для этого прецеденты", - отметил Мерц.

В качестве примера он привел объединение Германии, когда для представителей бывшей ГДР ввели статус наблюдателей в Европарламенте без права голоса.

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Отличие Украины от Балкан

Мерц подчеркнул, что ситуация в Украине уникальна и существенно отличается от ситуации в странах Западных Балкан именно из-за полномасштабных боевых действий.

"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского Союза, но она могла бы стать ассоциированным членом Европейского Союза, а затем - полноправным членом Европейского Союза", - резюмировал немецкий лидер.

Это предложение и в целом вопрос расширения блока европейские лидеры планируют подробно обсудить в ходе следующего заседания Европейского совета, которое состоится в октябре.

По словам канцлера, эти инициативы пока "лежат на столе".

Что предшествовало

Напомним, 15 июня 2026 года Украина официально открыла первый переговорный кластер под названием "Основы", который охватывает реформы в сфере верховенства права, правосудия, свободы и основных прав человека.

В целом для полноправного членства в Евросоюзе нашей стране необходимо полностью согласовать шесть тематических блоков законодательства. Ожидается, что следующие пять кластеров могут открыть в июле или осенью 2026 года.

Устранить многолетнее венгерское вето удалось после того, как новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласился поддержать начало переговоров в обмен на обещания Киева относительно защиты языковых, культурных и образовательных прав национальных меньшинств в Закарпатье. Несмотря на этот успех, дальнейший путь не будет быстрым.

В частности, премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что позиции стран-членов ЕС относительно дальнейшего открытия кластеров сильно расходятся. Будапешт выступает за вступление, основанное на заслугах, и считает, что ускорение процедуры для Украины будет несправедливым по отношению к Западным Балканам. Кроме того, Франция и Польша уже выдвинули свои условия относительно украинского экспорта и общих темпов расширения союза.

Оптимистичным сроком присоединения Украины к ЕС остается 2030 год, однако сроки могут сдвинуться из-за внутренних дискуссий внутри блока и скорости принятия необходимых реформ Верховной Радой и правительством.

Подробнее о возможных препятствиях и позициях стран-членов читайте в материале РБК-Украина "Цель - 2030. Как Украина будет вступать в ЕС и кто может затянуть этот процесс".

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