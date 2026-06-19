Повноправного членства України в ЄС до кінця війни не буде, - Мерц

Україна не зможе набути повноправного членства в Європейському Союзі до завершення війни. Проте Київ має можливість отримати статус асоційованого члена як проміжний етап інтеграції.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після засідання Європейської ради у Брюсселі.

Альтернативна модель інтеграції

Німецький канцлер пояснив, що запропонована ним модель асоційованого членства для України не вимагає внесення жодних змін до установчих договорів ЄС. Подібні прецеденти в історії європейського об'єднання вже існували.

"Асоційоване членство можливе без зміни договорів. І ми маємо для цього прецеденти", - зазначив Мерц.

Як приклад він навів об’єднання Німеччини, коли для представників колишньої НДР запровадили статус спостерігачів у Європарламенті без права голосу.

Відмінність України від Балкан

Мерц підкреслив, що ситуація в Україні є унікальною і суттєво відрізняється від країн Західних Балкан саме через повномасштабні бойові дії.

"Така країна, як Україна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона могла б стати асоційованим членом Європейського Союзу, а потім пізніше - повноправним членом Європейського Союзу", - резюмував німецький лідер.

Цю пропозицію та загалом питання розширення блоку європейські лідери планують детально обговорити під час наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться у жовтні.

За словами канцлера, ці ініціативи наразі "лежать на столі".