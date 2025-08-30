ua en ru
Полномасштабное вторжение в Украину впервые поглотило половину доходов бюджета РФ

Суббота 30 августа 2025 11:13
Полномасштабное вторжение в Украину впервые поглотило половину доходов бюджета РФ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потратила на войну половину доходов федерального бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину каждый второй рубль, поступивший в федеральный бюджет РФ, пошел на финансирование армии и закупку оружия.

В первом квартале 2025 года доля военных расходов в доходах бюджета составила 50,1%, во втором - 48,2%.

Согласно подсчетам, только за первое полугодие Кремль потратил на армию более 8,4 трлн рублей, или 105 млрд долларов, что на 31% больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2022 году.

В то же время расходы значительно превышают доходы: в январе-июне в бюджет собрано 17,6 трлн рублей, или 220 млрд долларов, а потрачено 21,3 трлн рублей, или 226 млрд долларов.

"Наращивание военных расходов приводит к истощению бюджета, росту дефицита и сокращению финансирования социальных потребностей. Кремль фактически ставит войну выше экономической стабильности и благосостояния собственных граждан", - пояснили в ЦПД.

Экономика России

Стоит добавить, что вчера и само российское правительство признало, что экономический рост остановился. Сообщается, что за последние полгода темпы упали в 11 раз, а целые отрасли уже скатились в рецессию, даже "оборонка" потеряла динамику.

Каким-то образом на это повлияло и то, что доходы от нефти упали из-за санкций, а бюджетный дефицит в июле достиг 4,9 трлн рублей - максимума за более чем 30 лет.

Ранее Reuters со ссылкой на источники также сообщало, что российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен состоянием российской экономики в условиях войны.

