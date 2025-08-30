Полномасштабное вторжение в Украину впервые поглотило половину доходов бюджета РФ

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потратила на войну половину доходов федерального бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину каждый второй рубль, поступивший в федеральный бюджет РФ, пошел на финансирование армии и закупку оружия.

В первом квартале 2025 года доля военных расходов в доходах бюджета составила 50,1%, во втором - 48,2%.

Согласно подсчетам, только за первое полугодие Кремль потратил на армию более 8,4 трлн рублей, или 105 млрд долларов, что на 31% больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2022 году.

В то же время расходы значительно превышают доходы: в январе-июне в бюджет собрано 17,6 трлн рублей, или 220 млрд долларов, а потрачено 21,3 трлн рублей, или 226 млрд долларов.

"Наращивание военных расходов приводит к истощению бюджета, росту дефицита и сокращению финансирования социальных потребностей. Кремль фактически ставит войну выше экономической стабильности и благосостояния собственных граждан", - пояснили в ЦПД.