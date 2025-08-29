Навіть "оборонка" втрачає темпи. Російська економіка сповільнилася у 11 разів, - ЦПД

Уряд Росії визнав, що економічне зростання зупинилось. За пів року темпи впали у 11 разів, а цілі галузі вже скотилися у рецесію, навіть "оборонка" втратила динаміку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

За підсумками липня 2025 року ВВП країни зріс лише на 0,4% у річному вимірі. Це означає, що економіка перебуває на межі стагнації.

Для порівняння, ще у червні цього року показник становив 1%, а в грудні 2024-го - 4,5%. Таким чином, усього за пів року темпи зростання скоротилися у 11 разів.

Промисловість на межі нуля

Стан промисловості демонструє критичне уповільнення. Сектори, які ще торік показували позитивну динаміку, нині занурюються в рецесію.

Виробництво меблів скоротилося на 12%

Виробництво одягу - на 7%

Електрообладнання - на 6,5%

У металургії падіння перевищило 10%

Ці показники свідчать, що промисловість Росії фактично балансує на нульових позначках.

ВПК втрачає темпи

Навіть військово-промисловий комплекс, який Кремль вважає критично важливим під час війни, не витримує темпів.

Зростання у виробництві металовиробів та електроніки сповільнилося у 3,5-5 разів. Це демонструє, що навіть оборонка, яка довгий час залишалася локомотивом російської економіки, почала втрачати динаміку.

"Резерви для "підживлення" економіки Росії вичерпуються. Щоб далі фінансувати війну, влада буде змушена підвищувати податки та забирати ресурси у цивільних секторів, що ще більше гальмуватиме розвиток. Війна та санкції штовхають економіку РФ у затяжну кризу", - підкреслюють у ЦПД.